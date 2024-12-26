Женщина, четыре года пытавшаяся зачать с мужем ребенка, оказалась девственницей

В Китае семейная пара четыре года пыталась зачать ребенка неправильным способом, сообщает Mirror.

Китайская пара обратилась за профессиональной помощью спустя несколько лет постоянных попыток зачать ребенка. 24-летняя девушка не могла забеременеть, несмотря на регулярные половые акты со своим мужем. Она призналась, что каждый раз секс был для нее «необычайно болезненным».

«Пара была очень молода: мужчине 26, а женщине 24 года. Они были здоровы, но, несмотря на то, что были женаты четыре года, не могли зачать ребенка. Из-за этого их семья испытывала сильный стресс», — рассказала медик.

Сначала врач предположила, что у пациентки могло быть какое-то гинекологическое заболевание, осмотрела ее и выяснила, что та по-прежнему оставалась девственницей. После разговора с молодыми людьми она поняла, что все это время супруги занимались анальным сексом, из-за чего им не удавалось зачать ребенка. Доктор вручила супругам по справочнику по половому воспитанию и отправила их домой, дав несколько рекомендаций.

Всего через несколько месяцев ей пришло известие о беременности пациентки, благодарная пара отправила в больницу 100 яиц и живую курицу в качестве подарка.

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