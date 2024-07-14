Врач рассказала об анализах, защищающих женщин от бесплодия

Ежегодная консультация гинеколога может уберечь женщину от бесплодия и тяжелых заболеваний. Об этом «Парламентской газете» рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева.

«Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. Осмотр и УЗИ органов малого таза, молочных желез, мазок на онкоцитологию, клинический анализ крови хотя бы раз в год, анализ на гормоны щитовидной железы и ферритин — это важный минимум для диагностики и качественной профилактики женских заболеваний», — рассказала Лебедева.

Многие серьезные заболевания начинаются бессимптомно и проявляют себя, когда нет способов помочь. При этом на ранней стадии женщине может быть достаточно принимать лекарства, а на поздней уже не поможет операция. Врач подчеркнула, что проверяться нужно и молодым женщинам, так как полипы и миомы стали встречаться и у них.

Сохранить здоровье репродуктивной системы помогут правильное питание, активность и контрацепция, которая помогает избежать и инфекций, и абортов.

Ранее ученая рассказала, что противозачаточные таблетки меняют реакцию женщин на стресс.