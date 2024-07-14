проект

>

Врач рассказала об анализах, защищающих женщин от бесплодия

Врач Лебедева: ежегодный осмотр у гинеколога может защитить от бесплодия

close
100%
Shutterstock

Ежегодная консультация гинеколога может уберечь женщину от бесплодия и тяжелых заболеваний. Об этом «Парламентской газете» рассказала акушер-гинеколог, врач УЗИ Альбина Лебедева.

«Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. Осмотр и УЗИ органов малого таза, молочных желез, мазок на онкоцитологию, клинический анализ крови хотя бы раз в год, анализ на гормоны щитовидной железы и ферритин — это важный минимум для диагностики и качественной профилактики женских заболеваний», — рассказала Лебедева.

Многие серьезные заболевания начинаются бессимптомно и проявляют себя, когда нет способов помочь. При этом на ранней стадии женщине может быть достаточно принимать лекарства, а на поздней уже не поможет операция. Врач подчеркнула, что проверяться нужно и молодым женщинам, так как полипы и миомы стали встречаться и у них.

Сохранить здоровье репродуктивной системы помогут правильное питание, активность и контрацепция, которая помогает избежать и инфекций, и абортов.

Ранее ученая рассказала, что противозачаточные таблетки меняют реакцию женщин на стресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами