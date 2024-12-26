В национальном центре «Россия» подвели итоги Года семьи

Год семьи назвали самым узнаваемым из всех тематических годов в России

Год семьи стал самым узнаваемым, самым эмоциональным и самым трогательным из всех тематических годов, проведенных в России. Об этом церемонии предновогоднего подведения итогов Года семьи в национальном центре «Россия» зампред правительства РФ, председатель организационного комитета по проведению в стране Года семьи Татьяна Голикова.

Старт Году семьи в январе этого года дал президент России Владимир Путин на международной выставке-форуме «Россия». Голикова зачитала его обращение к участникам мероприятия.

«Именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», — говорится в приветствии.

Голикова отметила, что успешность Года семьи обусловлена непосредственному участию российских семей в мероприятиях, проводимых в рамках года.

«Ваши эмоции, ваш труд, ваша любовь, ваша боль за своего ближнего, за тех, кто нас окружает, ваша любовь к тем, кто трудится и воюет на передовой, к тем, кто ждет их дома. Это все очень консолидировало всех нас. И это дает нам возможность достигать результатов», — сказала она.

Отмечается, что участниками церемонии стали семьи, которые заключили брак на Выставке «Россия», победители конкурса «Это у нас семейное», семьи участников СВО, а также трудовые династии со всей страны.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, российские семьи являются гордостью страны.

«Президент сказал, что большая семья, в которой растет много детей, это и есть образ будущего России. Вы — этот образ будущего. Огромное вам спасибо за вдохновение, которое вы даете своим личным примером», — добавил он.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подчеркнул, что родители, ведя детей по жизни, передают им свои навыки, умения и любовь к той профессии, которой они отдали всю свою жизнь.

«Именно в этот момент и рождаются трудовые династии — основа трудовой славы России, олицетворение профессионализма и умения передавать из поколения к поколению то, чем мы гордимся и что умеем», — сказал он.