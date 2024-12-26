В аэропорту Актау узнали о взрыве в Embraer перед его падением

Карабаев: в аэропорту Актау узнали о взрыве в самолете перед его падением

Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев заявил, что в аэропорту Актау узнали о взрыве кислородного баллона в самолете Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» перед его падением. Его слова приводит ТАСС.

«В 10:53 руководитель полетов «Ростов» сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки «Актау» о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон», — заявил Карабаев.

Он отметил, что пассажиры в этот момент теряли сознание, была запрошена реанимация по прибытии.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.