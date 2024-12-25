Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пыталась спасти партнера, ударившего ее ножом в грудь

Калининградка соврала полицейским, чтобы защитить сожителя, ранившего ее ножом
close
Depositphotos

В Калининграде женщина выдумала преступника, чтобы оправдать гражданского мужа, который ранил ее ножом. Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

Недавно в городскую больницу попала 44-летняя женщина с проникающим ножевым ранением передней стенки грудной клетки. Со слов потерпевшей, на нее напал с ножом случайный прохожий на улице.

Однако полицейские выяснили, что пациентка соврала, чтобы защитить сожителя. В действительности именно он, находясь в состоянии опьянения, схватил нож и ударил возлюбленную в грудь.

28-летнего подозреваемого, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее мужчина избил супругу после ее просьбы показать ребенка врачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами