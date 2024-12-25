Россиянка пыталась спасти партнера, ударившего ее ножом в грудь

В Калининграде женщина выдумала преступника, чтобы оправдать гражданского мужа, который ранил ее ножом. Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

Недавно в городскую больницу попала 44-летняя женщина с проникающим ножевым ранением передней стенки грудной клетки. Со слов потерпевшей, на нее напал с ножом случайный прохожий на улице.

Однако полицейские выяснили, что пациентка соврала, чтобы защитить сожителя. В действительности именно он, находясь в состоянии опьянения, схватил нож и ударил возлюбленную в грудь.

28-летнего подозреваемого, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее мужчина избил супругу после ее просьбы показать ребенка врачу.