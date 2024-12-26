Мужчина разработал план и хитростью вернул деньги, которые отдал мошенникам его отец

В Тайване мужчина разработал хитрый план по возвращению денег, которые отец отдал мошенникам. Об этом сообщает South China Morning Post.

Недавно пенсионер из уезда Наньтоу в центральной части Тайваня стал жертвой мошенничества с онлайн-инвестициями. Аферисты убедили мужчину установить неизвестное приложение на телефон и вложить в некий проект 700 тыс. тайваньских долларов (более 2 млн рублей). В приложении было указано, что общая сумма инвестиций выросла до 1,3 млн тайваньских долларов, а прибыль составила более 600 тыс.

Потерпевший хотел вывести прибыль, но мошенник заявил, что снять деньги можно только после достижения определенной суммы. Тогда мужчина рассказала обо всем своему сыну. Мужчина понял, что его отец попался на удочку мошенников и решил любой ценой вернуть похищенные деньги.

«Я вернулся домой и начал смотреть видеоролики о мошенниках на YouTube. Я наткнулся на один из них, где ютубер говорил: «Вам нужна приманка больше, чем та, которую вы потеряли, чтобы иметь хоть какой-то шанс вернуть свои деньги», — вспоминает тайванец.

Он позвонил по телефону, с которого аферисты регулярно звонили его отцу, и убедил их в том, что они получат новые инвестиции. Мужчина говорил, что двое его друзей, впечатленные предполагаемой прибылью, хотят вложить 500 тыс и 1 млн, и поинтересовался, когда курьер сможет приехать и забрать деньги. Затем он заявил, что из-за неких семейных проблем ему срочно нужны 700 тыс. тайваньских долларов — именно эту сумму отдал неизвестным его отец.

Поначалу мошенники колебалась, но мужчина часами убеждал их, отыгрывая роли трех разных людей, и серьезно расспрашивал о деталях инвестиций. В итоге аферисты почувствовали выгодную возможность сорвать большой куш и согласилась вернуть наличными нужную мужчине сумму.

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