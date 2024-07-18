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Челябинец перевел аферистам около 2,7 млн рублей и поджег BMW, чтобы их вернуть

В Челябинске мужчину подозревают в поджоге BMW по наводке мошенников

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Жителя Челябинска задержали за поджог машины марки BMW. Об этом сообщает полиция Южного Урала.

В полицию обратился владелец машины, после чего специалисты оперативно разыскали подозреваемого. По версии правоохранителей, россиянин поджег автомобиль с помощью воспламеняющегося средства.

По словам самого 61-летнего подозреваемого, с ним связались мошенники. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они несколько раз требовали перевести им деньги.

«Мужчина заложил свой автомобиль, занял деньги у знакомых и перевел на «безопасные счета» около 2,7 миллиона рублей», – поделились в ведомстве.

После этого неизвестные заявили, что вернуть эти деньги он сможет только если устроит поджог определенной иномарки. Свои действия россиянин должен был снимать на камеру телефона. При этом он должен был проделать такую же манипуляцию с другой машиной, но сделать этого не успел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим, статья не уточняется.

Ранее москвичка подожгла полицейскую машину по требованию мошенников.

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