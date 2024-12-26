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Суд вынес приговор бывшему главе сельского поселения в Ленинградской области

Экс-глава поселения в Ленобласти Сидоренко приговорен к сроку 2 года и 7 месяцев
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор экс-главе МО Агалатовское сельское поселение Владимиру Сидоренко. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Он признан виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размереМ).

На судебном заседании было установлено, что в 2018 году Сидоренко, не имея полномочий по организации теплоснабжения, совместно с главным инженером МП «Агалатово-Сервис» начал фиктивные работы по реконструкции централизованной системы теплоснабжения, необходимой для ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Барская усадьба».

В результате соучастники получили два миллиона рублей от подрядчика.

Суд, поддерживая позицию государственного обвинителя, назначил Сидоренко наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Экс-глава округа в Ленинградской области задержали в апреле 2023 года.

Ранее суд арестовал депутата горсовета Балашихи.

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