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В Якутии из-за толчка воспитателя ребенок-инвалид получил перелом

В Якутии воспитателя будут судить за то, что он толкнул ребенка-инвалида

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Прокуратура г. Нерюнгри

В Якутии воспитателя обвиняют в причинении вреда ребенку. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Нерюнгри. По версии следствия, мужчина толкнул мальчика-инвалида, после чего тот упал. В результате пострадавшего госпитализировали с закрытым оскольчатым переломом хирургической шейки плечевой кости.

Соответствующие травмы расценили как тяжкий вред здоровью. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда по неосторожности.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в центре содействия семейному воспитанию подростка связали скотчем. По словам представителей организации, он вел себя агрессивно и пытался убежать, поэтому его наказали таким образом. Жестокие меры к воспитанникам применяют только в исключительных случаях.

Ранее в детском саду в США ребенку отрезало газонокосилкой пальцы ног.

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