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В Кировской области подросток спас трех младших сестер из горящего дома

В Кировской области школьник вывел из горящего дома трех младших сестер
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МЧС России

В Кировской области, в поселке Черная Холуница, 16-летний юноша смог спасти из горящего дома младших сестер и вынести документы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

16-летний подросток находился в доме со своими сестрами, он почувствовал запах дыма и увидел открытый огонь в одной из комнат. Юноша не растерялся, нашел в комнатах трех младших сестер и вместе с ними выбежал из дома.

Оставив девочек на улице, подросток вернулся в охваченное огнем жилище и вынес документы, выбираться из горящего помещения пришлось через окно. Прибывшие сотрудники МЧС России оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Петербурге врачи случайно сожгли квартиру пациента, которого реанимировали.

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