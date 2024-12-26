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Огненные шары, замеченные над югом США, идентифицированы как остатки китайского спутника

UPI: в США заметили огненные шары, оказавшиеся остатками китайского спутника
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Огненные шары, замеченные над югом США, идентифицированы как остатки китайского спутника, пишет UPI.

Несколько огненных шаров, осветивших ночное небо над несколькими южными штатами, были идентифицированы как остатки китайского спутника. Очевидцы сообщили, что обломки можно наблюдать также над Теннесси, Арканзасом и другими регионами, включая Миссисипи и Кентукки.

Астроном Джонатан Макдауэлл в социальных сетях подтвердил, что это световое шоу, вероятно, связано с остатками выведенного из эксплуатации спутника GaoJing/SuperView-1 02, который сгорел в атмосфере. Он был предназначен для получения изображений и был запущен в 2016 году.

Макдауэлл добавил, что подобные события не являются редкостью, так как спутники и другие космические объекты периодически сгорают в атмосфере, создавая зрелищные явления.

Местные власти призвали граждан не паниковать и сообщили, что подобные явления обычно безопасны, хотя и могут вызывать беспокойство у наблюдателей.

Ранее сообщалось, что ученые выбрали системы для следующей миссии по поиску внеземной жизни.

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