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На месте крушения самолета в Актау нашли еще один черный ящик

«Казинформ»: на месте крушения самолета в Актау нашли еще один черный ящик
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

На месте крушения самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» в казахстанском Актау нашли еще один черный ящик. Об этом сообщает Telegram-канал «Казинформ».

«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий», — заявил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

Он отметил, что были проведены допросы пострадавших, работников наземной службы, произведена выемка записи переговоров между диспетчерами и экипажем.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), который следовал по рейсу из столицы Азербайджана Баку в Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

Ранее министр транспорта Казахстана рассказал, как происходила катастрофа в Актау.

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