В Екатеринбурге юноша изнасиловал 15-летнюю девочку и шантажировал ее голыми фото

Екатеринбуржец изнасиловал новую знакомую, тайно ее сфотографировал и стал шантажировать. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Недавно 15-летняя студентка одного из городских техникумов познакомилась во «ВКонтакте» с 19-летним юношей. Они начали общаться и вскоре договорились о встрече.

«Он заехал на машине, по пути ребята выпили пива, и девочка отключилась. В себя пришла от того, что новый знакомый ее насилует. Потом он показал ей ее обнаженные фото и пригрозил, что сольет в сеть, если она кому-то расскажет о случившемся», — рассказал собеседник агентства.

Тем не менее пострадавшая сообщила матери о случившемся, и та обратилась в полицию. Предполагаемый насильник уже задержан, однако он отказался общаться с правоохранителями. В пресс-службе областного СУ СКР комментировать ход дела не стали.

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