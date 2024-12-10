Трое пьяных москвичей изнасиловали свою беспомощную соседку

В Москве троих местных жителей обвинили в групповом изнасиловании девушки. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря в жилом доме на Литовском бульваре. Трое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения предварительно убедились, что их соседка находится в беспомощном состоянии, а затем изнасиловали ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. С мужчинами уже провели следственные действия, им предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз.

Ранее читинец пытался изнасиловать девушку в подъезде, но потерпел неудачу и попался полиции.