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Незнакомец избил российского пенсионера на улице, перепутав его с другим человеком

В Ярославле избитый незнакомцем пенсионер отсудил у обидчика 500 тысяч рублей
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Shutterstock

В Ярославле 40-летний местный житель напал на пенсионера на улице и избил его, приняв за другого человека. Пожилому мужчине после случившегося потребовалось длительное восстановление. Суд обязал злоумышленника выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации, перечисления которых удалось добиться благодаря работникам областного Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на пожилого ярославца, когда тот вместе с женой направлялся в магазин. Он ударил пенсионера по голове, а затем свалил на него кирпичную кладку. Преступник в суде пояснил, что принял потерпевшего за другого человека, с которым у него был конфликт.

Полученные мужчиной повреждения врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Пенсионер перенес несколько операций и длительное восстановление.

Суд осудил агрессора по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и обязал выплатить потерпевшему компенсацию. Мужчина не торопился исполнять решение суда, поэтому сумму взыскали в принудительном порядке, арестовав машину нарушителя и его счета.

Ранее в Москве четыре человека подрались и устроили поножовщину в очереди за шаурмой.

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