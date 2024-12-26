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Самолет авиакомпании «Азимут» не смог взлететь в Батуми

«Осторожно новости»: SSJ 100 авиакомпании «Азимут» не смог взлететь в Батуми

Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который должен был вылететь из Батуми в Москву, не смог этого сделать, затормозив во время подготовки к взлету. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, лайнер остановился, когда осуществлял разгон перед взлетом. После этого пассажиров попросили покинуть воздушное судно вместе с вещами. При этом им не объяснили причины случившегося.

«Причину не сообщили, сейчас все пассажиры в здании терминала, ждем дальнейшей информации», — рассказал каналу один из пассажиров.

Как пишут «Осторожно, новости», у пассажиров пока нет информации о том, как именно они вылетят в столицу России.

24 ноября произошло возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Ранее в Британии пассажирский самолет взлетел с двумя отсутствующими иллюминаторами.

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