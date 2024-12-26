Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

24 декабря Развожаев заявил, что попытки атаковать Севастополь с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предпринимаются каждый день, в 99% они не долетают до береговой линии. По его словам, усилия, предпринимаемые подразделениями министерства обороны России, беспрецедентны. Он добавил, что в городе усилили меры безопасности с учетом атаки Вооруженных сил Украины 23 июня. В Севастополе были установлены дополнительные модули-укрытия, окна в образовательных учреждениях оклеили специальной пленкой, а также усовершенствовали систему оповещения.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.