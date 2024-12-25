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Жительница Подмосковья заявила об изнасиловании таксистом, похожим на Трампа

В Подмосковье женщина обвинила в изнасиловании таксиста, похожего на Трампа
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Shutterstock

Жительница Подмосковья обвинила в изнасиловании мужчину, похожего на политика Дональда Трампа. Об этом сообщает Mk.ru.

По словам 41-летней женщины, инцидент произошел в мае 1996 года, когда она решила воспользоваться услугами такси. После того, как водитель якобы надругался над ней, пострадавшая рассказала обо всем родственнице, но в полицию никто из них не обратился.

В 2018 году женщина, вызвав такси, увидела в машине за рулем, по ее словам, того самого водителя, который изнасиловал ее более двадцати лет назад.

«Характерная примета, которую она запомнила – мужчина похож на Дональда Трампа», – сообщается в публикации.

Позже она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которым оказался 72-летний житель Одинцовского городского округа. Вскоре его опросят.

До этого в Москве таксиста обвинили в изнасиловании клиентки. По версии следствия, он надругался над женщиной в салоне своей машины.

Ранее в Калининграде избили мужчину, который сбежал, не заплатив за поездку в такси.

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