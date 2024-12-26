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Мать пятерых детей пожаловалась на отсутствие выплат после гибели мужа на СВО

Жительницу Свердловской области оставили без выплат после гибели мужа на СВО
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Depositphotos

Матери пятерых детей из села Акбаш в Свердловской области не поступают полагающиеся выплаты после гибели ее супруга в зоне проведения СВО. Об этом женщина рассказала в беседе с Ura.ru.

«В Минобороны до сих пор нет никакого статуса моего мужа, поэтому и довольствие, соответственно, тоже не платят. Из-за этого нас лишили детских пособий для многодетной семьи», — объяснила свердловчанка.

По ее словам, она живет на периодические доходы с торговли молоком и мясом, а также на небольшие детские пособия.

Женщина отметила, что документы о смерти мужа она не может получить уже несколько месяцев: супруг скончался еще в июле текущего года.

В декабре сообщалось о другом инциденте: военный из Свердловской области получал за участие в СВО всего 21 тыс. рублей ежемесячно. После придания ситуации огласке проблему удалось решить.

Также депутат Госдумы Максим Иванов поделился историей другого военнослужащего из Свердловской области, который получал зарплату «только в личном кабинете», при этом на счету деньги отсутствовали. Вопрос удалось разрешить при содействии военной прокуратуры Центрального военного округа.

Ранее в Госдуме рассказали об участнике СВО, почти год ожидавшем справку о ранении.

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