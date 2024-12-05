В Госдуме рассказали об участнике СВО, почти год ожидавшем справку о ранении

В городе Гремячинск Пермского края ветеран специальной военной операции (СВО) почти год испытывал трудности с получением единовременной выплаты из-за задержки с получением справки. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, военнослужащий получил огнестрельное ранение в ноябре 2022 года и проходил лечение в Калининградском госпитале. Медицинская справка, необходимая для назначения выплаты, была подготовлена и отправлена в феврале 2023 года в электронном формате. Однако произошла ошибка в адресате.

«Там по нему подготовили справку, необходимую для получения единовременной выплаты. И в феврале этого года отправили электронно-графический образ этой справки, но не туда, куда надо», — разъяснил Иванов.

Несмотря на выявление недочета, исправления затянулись на девять месяцев. Справка дошла до военнослужащего только в ноябре 2023 года.

Депутат выразил надежду на оперативное устранение проблемы и получение ветераном причитающейся ему выплаты. Иванов также заявил, что будет лично следить за разрешением вопроса.

До этого депутат Иванов рассказал, что раненого участника спецоперации лишили выплат из-за якобы отсутствия сведений о месте его нахождения. По словам парламентария, военный получил ранение в декабре 2023 года. После этого ему присвоили категорию годности «В» и провели ряд операций. В течение всего этого времени ему не выплачивали денежное довольствие из-за якобы отсутствия сведений о его местонахождении.

Ранее стало известно, что российский военный из-за долгов не получал выплаты за участие в СВО.