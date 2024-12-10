Иркутянка напала на педиатра из-за отсутствия бахил и требовала осмотреть ребенка

В Иркутске мать шестилетней девочки напала на педиатра из-за отсутствия бахил и требовала осмотреть ребенка. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

По информации телеканала, инцидент произошел, когда педиатр детской поликлиники №9 приехала на вызов к девочке с температурой и кашлем. Однако мать ребенка устроила скандал из-за того, что врач была без бахил, и напала на нее. По словам медика, женщина толкнула ее в стену, схватила за волосы и уронила вниз, а затем попыталась пнуть коленом, но та успела прикрыть лицо руками.

Педиатр выслушивала унижения и оскорбления около получаса. Мать девочки отказывалась выпускать ее из квартиры, пока врач не осмотрит ребенка. Медик вызвала на место полицию.

Стражи порядка доставили нападавшую в отдел. Теперь ей грозит административный арест или крупный денежный штраф. Наказание будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью врача, которая сейчас находится на больничном с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами мягких тканей.

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