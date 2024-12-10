Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иркутянка напала на педиатра из-за отсутствия бахил и требовала осмотреть ребенка

В Иркутске женщина напала на педиатра из-за бахил и требовала осмотреть ребенка

close
Shutterstock

В Иркутске мать шестилетней девочки напала на педиатра из-за отсутствия бахил и требовала осмотреть ребенка. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

По информации телеканала, инцидент произошел, когда педиатр детской поликлиники №9 приехала на вызов к девочке с температурой и кашлем. Однако мать ребенка устроила скандал из-за того, что врач была без бахил, и напала на нее. По словам медика, женщина толкнула ее в стену, схватила за волосы и уронила вниз, а затем попыталась пнуть коленом, но та успела прикрыть лицо руками.

Педиатр выслушивала унижения и оскорбления около получаса. Мать девочки отказывалась выпускать ее из квартиры, пока врач не осмотрит ребенка. Медик вызвала на место полицию.

Стражи порядка доставили нападавшую в отдел. Теперь ей грозит административный арест или крупный денежный штраф. Наказание будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью врача, которая сейчас находится на больничном с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами мягких тканей.

Ранее россиянин напал на медиков скорой помощи из-за того, что они прошли в дом в обуви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами