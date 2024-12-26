Россиянам рассказали о погоде на Новый год

Метеорологи Яндекс Погоды выяснили, в каких городах России были самые холодные и самые теплые новогодние ночи за последние 30 лет. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В ходе анализа исторических метеоданных за последние 30 лет выяснилось, что самая холодная ночь с 31 декабря на 1 января была в Красноярске в 2000 году (-44,4°С), а самая теплая — в Краснодаре (+11,4°С) в 1995 году.

Новогодняя ночь 2025 года в Москве будет теплой и немного слякотной. Температура воздуха будет около 0°С, ожидается снег с дождем. 1-2 января прогнозируется от -1°С до +1°С.

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь ожидается около -2°С и небольшой снегопад. В остальные праздничные дни будет от -1°С до -3°С, возможны обильные снегопады.

В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января будет около 0°С, возможен интенсивный снег с дождем. В Нижнем Новгороде прогнозируются -1°С и обильный снег с дождем.

В Самаре новогодняя ночь пройдет при -1°С с обильными снегопадами. В Волгограде синоптики обещают +2°С, без осадков. В Воронеже ожидаются сильные дожди при температуре +1°С. В Ростове-на-Дону в новый год будет +2°С. В Краснодаре ожидается +4°С, без дождя.

В Екатеринбурге и Уфе в новогоднюю ночь ждут обильные снегопады и температуру -5°С. В Перми — -3°С и снег. В Челябинске — до -6°С. В Новосибирске, Омске и Красноярске ночью с 31 декабря на 1 января ожидается от -12°С до -16°С.

До этого стало известно, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами.

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