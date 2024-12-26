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На казахстанско-узбекской границе обнаружили тоннель для контрабанды нефтепродуктов

На границе Казахстана и Узбекистана нашли 450-метровый тоннель
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

На казахско-узбекской границе ликвидировали туннель, через который перевозили нефтепродукты. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По данным издания, длина коридора составляла 450 метров, через него в течение двух месяцев вывозили контрабанду, каждый день через него проходило до семи тонн нефтепродуктов.

Правоохранители установили всех предполагаемых участников преступления, среди них оказались граждане обоих государств.

«Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны», – сообщается в публикации.

Специалисты также установили схему, по которой подозреваемые получали деньги.

На данный момент проводится досудебное расследование.

До этого на границе с Узбекистаном нашли другой тоннель. В коридоре длиной 350 километров было проведено электричество и подготовлены все условия для того, чтобы незаконно передавать границу или передавать товары.

Ранее армия Израиля нашла тоннель вдоль границы сектора Газа и Египта.

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