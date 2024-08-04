Армия Израиля нашла тоннель вдоль границы сектора Газа и Египта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в начале прошлой недели обнаружила подземный тоннель высотой три метра вдоль границы сектора Газа и Египта. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В сообщении уточняется, что в последнее время израильские войска работают над обнаружением и уничтожением подземных тоннелей в районе Филадельфийского коридора. В ЦАХАЛ утверждают, что военные обнаружили и уничтожили десятки тоннелей.

В июле министр обороны Израиля Йоав Галан заявлял, что ЦАХАЛ может покинуть так называемый Филадельфийский коридор на границе сектора Газа с Египтом, в случае если там будет решена проблема контрабанды оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.