Новый тоннель для контрабанды обнаружили на киргизско-узбекской границе

Очередной тоннель для контрабанды длиной 350 метров правоохранители обнаружили на киргизско-узбекской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

«В селе Бек-Абад <…> обнаружили крупный прорытый подземный тоннель, ведущий на территорию Республики Узбекистан», — уточнили в сообщении.

В ведомстве пояснили, что потайной вход в тоннель нашли в доме местного жителя. Его глубина — 12,5 метра, длина — 350 метров. Подземный ход ведет в Наманганскую область Узбекистана.

В МВД добавили, что в тоннеле проведено электричество и все подготовлено для незаконного пересечения границы и перемещения запрещенных товаров.

До этого уже находили проходящий под линией границы тоннель длиной в 130 метров, который вырыл житель одного из местных сел. Сотрудники ГКНБ уже задержали владельца дома, его подозревают в организации канала контрабанды. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства.

Ранее в Астраханской области под монастырем нашли 14 огромных рукотворных тоннелей.