«Показалось, что другой подкатывал к его женщине»: корпоратив в Уфе закончился жестоким побоищем

В Уфе на корпоративе произошла драка из-за женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Нагаево. Во время корпоратива между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что одному из них показалось, что оппонент проявляет интерес к его женщине.

На кадрах с места происшествия видно, как один мужчина набрасывается на второго — он упал на пол, и оппонент несколько раз с размаху ударил его ногой по голове. Драку пытались разнять две женщины, однако мероприятие не увенчалось успехом.

Информации о состоянии участников драки не поступало. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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