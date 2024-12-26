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Россияне на каршеринге похитили и избили должника из-за 50 тысяч рублей

78.ru: в Ленобласти мужчины на каршеринге похитили и избили должника
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Pixabay

В Ленинградской области мужчины похитили и избили 19-летнего должника из-за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 декабря возле дома №  13, корпус 2 на улице Новая в Мурино. По словам очевидцев, там произошла драка, после чего неизвестные насильно посадили в автомобиль каршеринга юношу и уехали.

Позже в полицию поступило заявление от юноши, который сообщил, что знакомый избил его и насильно усадил в машину из-за долга в 50 тысяч рублей — молодой человек приобрел у него телефон в рассрочку, но деньги не отдал. По словам пострадавшего, его повезли в неизвестном направлении, продолжая избивать. Во время движения юноша разбил ногой стекло и машина заблокировалась.

По подозрению в преступлении оперативники задержали 28-летнего жителя Курска и его безработного соучастника, проживающего на Тихорецком проспекте. Их доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве.

Ранее в Подмосковье таксиста пытали, требуя вернуть несуществующий долг.

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