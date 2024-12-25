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83-летний пенсионер с больным сердцем ушел из дома и упал в шестиметровый овраг

В США спасли 83-летнего мужчину, который ушел из дома и упал в овраг
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В США пожилой мужчина с больным сердцем упал в шестиметровый овраг после того, как ушел из дома. Об этом сообщает People.

Утром 23 декабря дочь пенсионера обратилась в полицию Южной Каролины, чтобы заявить об исчезновении своего 83-летнего отца. Она сообщила, что не видела его примерно с девяти часов вечера. За ночь температура воздуха в районе озера Монтичелло, где пропал мужчина, опустилась до -6°C.

Вскоре на опушке леса был обнаружен некий предмет одежды, принадлежащий пенсионеру. Спустя пять часов поисков офицер полиции вместе со служебной собакой обнаружил мужчину на дне оврага.

Полицейский немедленно передал сообщение другим участникам поисково-спасательной операции и заявил, что найденный пенсионер «жив, но слаб». Пострадавшего вынесли из леса и доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Врачи ожидают, что он полностью поправится.

Ранее 92-летний пенсионер из Туапсе заблудился и провел в лесу пять суток.

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