В Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок

Житель Севастополя напал на четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах с места инцидента видно, как мужчина сначала нападает на пенсионерок. Сначала он избивает одну, и она пытается защититься, но позже обращает внимание на другую. В какой-то момент пожилая женщина падает, и россиянин наносит ей удары ногой. При этом пенсионерка не может дать ему отпор.

После этого голый мужчина отправился к остановке и там напал на двоих мужчин, но они смогли постоять за себя. Один из них избил незнакомца. Позже дебошира задержала полиция.

В результате одну из пенсионерок доставили в больницу с серьезными травмами. Медики диагностировали у нее перелом ноги.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, по предварительным данным, мужчина находился под действием наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам местных жителей, до этого он уже ходил по улицам голым и бросался на людей.

Ранее в США военный пробрался в спальню 11-летней девочки, снял одежду и напал на нее с ножом.