Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму россиянин без одежды напал на двух пенсионерок

В Севастополе мужчина без одежды жестоко избил пожилых женщин

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Житель Севастополя напал на четырех человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах с места инцидента видно, как мужчина сначала нападает на пенсионерок. Сначала он избивает одну, и она пытается защититься, но позже обращает внимание на другую. В какой-то момент пожилая женщина падает, и россиянин наносит ей удары ногой. При этом пенсионерка не может дать ему отпор.

После этого голый мужчина отправился к остановке и там напал на двоих мужчин, но они смогли постоять за себя. Один из них избил незнакомца. Позже дебошира задержала полиция.

В результате одну из пенсионерок доставили в больницу с серьезными травмами. Медики диагностировали у нее перелом ноги.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, по предварительным данным, мужчина находился под действием наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам местных жителей, до этого он уже ходил по улицам голым и бросался на людей.

Ранее в США военный пробрался в спальню 11-летней девочки, снял одежду и напал на нее с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами