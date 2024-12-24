Психолог призвала не дарить детям слишком много подарков на Новый год

Психолог Голубева: детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год

Детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год, так как это может негативно сказаться на подрастающей психике. Об этом в беседе с РИАМО предупредила детский психолог Ирина Голубева.

«Когда ребенок получает слишком много дорогих подарков, его восприятие ценности вещей и самого праздника искажается. Возникает риск формирования потребительского подхода, когда главным критерием счастья становится количество или стоимость полученного», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в Новый год гораздо важнее создать атмосферу праздника, где внимание и участие родителей становятся главной ценностью. Эмоциональная связь, по ее словам, приносит намного больше радости, чем любой материальный объект.

Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в свою очередь отметила, что родителям не следует шантажировать детей Дедом Морозом, поскольку это закладывает в психику неверный поведенческий паттерн.

Ранее родителям посоветовали не раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза.