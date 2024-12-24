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Психолог призвала не дарить детям слишком много подарков на Новый год

Психолог Голубева: детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год
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Depositphotos

Детям не стоит дарить слишком много подарков на Новый год, так как это может негативно сказаться на подрастающей психике. Об этом в беседе с РИАМО предупредила детский психолог Ирина Голубева.

«Когда ребенок получает слишком много дорогих подарков, его восприятие ценности вещей и самого праздника искажается. Возникает риск формирования потребительского подхода, когда главным критерием счастья становится количество или стоимость полученного», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что в Новый год гораздо важнее создать атмосферу праздника, где внимание и участие родителей становятся главной ценностью. Эмоциональная связь, по ее словам, приносит намного больше радости, чем любой материальный объект.

Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в свою очередь отметила, что родителям не следует шантажировать детей Дедом Морозом, поскольку это закладывает в психику неверный поведенческий паттерн.

Ранее родителям посоветовали не раскрывать детям правду о существовании Деда Мороза.

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