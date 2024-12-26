Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова появились новые фигуранты

СК установил двух фигурантов дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова
close
Владимир Астапкович/РИА Новости/Агентство «Москва»

Следственный комитет установил двух новых фигурантов по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это гражданин Украины Журавлев Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун», — сказал собеседник агентства.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. В 2023 году группа вооруженных диверсантов уже планировала атаку на него в Бердянске, но российские спецслужбы вовремя узнали об этом и предотвратили преступление, задержав злоумышленников.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера».

Ранее Прозоров не исключил причастности западных спецслужб к покушению на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами