В деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова появились новые фигуранты

Следственный комитет установил двух новых фигурантов по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это гражданин Украины Журавлев Ростислав Владимирович, он арестован. Также в розыск объявлен Максим Чупрун», — сказал собеседник агентства.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами во время работы в СБУ, а затем эмигрировал в Россию. В 2023 году группа вооруженных диверсантов уже планировала атаку на него в Бердянске, но российские спецслужбы вовремя узнали об этом и предотвратили преступление, задержав злоумышленников.

В СБУ утверждали, что уволили Прозорова за пьянство и «дискредитацию звания офицера».

Ранее Прозоров не исключил причастности западных спецслужб к покушению на него.