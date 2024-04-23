Прозоров не исключил причастности западных спецслужб к покушению на него

Западные спецслужбы могли быть причастны к организации покушения на экс-подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, чью машину взорвали в Москве. Такое мнение сам Прозоров выразил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению экс-подполковника, подобные операции «согласовываются с первыми лицами государства» (Украины. – Ред.), или, по меньшей мере, их ставят об этом в известность.

Кроме того, он не исключил, что западные спецслужбы оказывали исполнителям покушения консультативную или техническую помощь.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову. В момент взрыва он находился внутри, бомба сработала, когда он повернул ключи зажигания. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

23 апреля стало известно, что в Луганске задержан уже третий подозреваемый в деле о подрыве машины экс-сотрудника СБУ. Это гражданин Украины 1995 года рождения.

Ранее ФСБ опубликовало фото жительницы Варшавы, передавшей компоненты бомбы для подрыва авто экс-сотрудника СБУ.