Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новой Москве школьники-мигранты избили трех подростков

СК РФ: следователи завели дело после массовой драки школьников в Новой Москве
close
Depositphotos

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после драки между 40 школьниками-мигрантами и тремя подростками, произошедшей в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В заявлении отмечается, что изначально информацию о потасовке с участием несовершеннолетних распространили СМИ. По данным журналистов, в одной из столичных школ 40 учеников из семей мигрантов избили трех подростков. В результате двоим пострадавшим понадобилась госпитализация.

«Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в данной школе», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что на этом фоне сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил руководителю столичного управления Андрею Стрижову подготовить и представить доклад о ходе расследования.

20 декабря официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что сотрудники различных медицинских организаций в Москве сообщили в полицию, что к ним обратились несколько учеников одной из той же школы с телесными повреждениями. После этого правоохранители организовали проверку и установили, что во время перемены между двумя группами подростков произошел конфликт. В результате он перерос в потасовку.

О какой именно школе идет речь, в публикации не уточнялось. При этом Волк подчеркнула, что инспекторы по делам несовершеннолетних уже установили личности участников драки.

Ранее на улице в Новосибирске мигранты избили многодетного отца, направлявшегося в магазин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами