В Новой Москве школьники-мигранты избили трех подростков

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после драки между 40 школьниками-мигрантами и тремя подростками, произошедшей в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В заявлении отмечается, что изначально информацию о потасовке с участием несовершеннолетних распространили СМИ. По данным журналистов, в одной из столичных школ 40 учеников из семей мигрантов избили трех подростков. В результате двоим пострадавшим понадобилась госпитализация.

«Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в данной школе», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что на этом фоне сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил руководителю столичного управления Андрею Стрижову подготовить и представить доклад о ходе расследования.

20 декабря официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что сотрудники различных медицинских организаций в Москве сообщили в полицию, что к ним обратились несколько учеников одной из той же школы с телесными повреждениями. После этого правоохранители организовали проверку и установили, что во время перемены между двумя группами подростков произошел конфликт. В результате он перерос в потасовку.

О какой именно школе идет речь, в публикации не уточнялось. При этом Волк подчеркнула, что инспекторы по делам несовершеннолетних уже установили личности участников драки.

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