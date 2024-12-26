Бывшего российского следователя осудили на шесть лет за насилие над подростком

В Ивановской области экс-следователя осудили за насилие над подростком

В Ивановской области бывшего старшего следователя Фрунзенского следственного отдела СК по региону Александра Зяблицкого осудили за насилие над девушкой-подростком. Об этом сообщают «Ивановские новости».

По информации издания, 25 декабря Ленинский районный суд признал Зяблицкого виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого, в апреле текущего года, экс-следователю назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Его действия квалифицировали по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Затем в райсуд направили дело по обвинению Зяблицкого в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Приговор отменили и направили материалы на пересмотр.

Ранее россиянка заявила, что психолог-эзотерик изнасиловал ее во время сеанса.