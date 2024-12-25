Россиянка заявила, что психолог-эзотерик изнасиловал ее во время сеанса

Девушка заявила об изнасиловании после сеанса эзотерики в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника канала, инцидент произошел на эзотерическом сеансе по «очищению от негативной сексуальной и сердечной энергии». Его проводил 35-летний эзотерик, с клиенткой, 20-летней девушкой, он накануне познакомился в интернете и сразу пригласил к себе. Мужчина убедил новую знакомую в том, что все указания и инструкции даются ему «свыше» от неких сущностей.

В определенный момент он потребовал, чтобы девушка разделась, и спросил, хочет ли она «усилить женское сексуальное влечение». После утвердительного ответа «проводник» вступил с клиенткой в половой акт. После того, как это произошло дважды, пострадавшая покинула квартиру психолога и обратилась в полицию.

Подозреваемый отверг обвинения и заявил, что все случилось по взаимному согласию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жительница Подмосковья заявила об изнасиловании таксистом, похожим на Трампа.