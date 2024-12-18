Ребенок попал в больницу во Владимире, проглотив алюминиевый кинжал

Врачи Владимира спасли ребенка, у которого в кишечнике застрял алюминиевый игрушечный кинжал. Об этом сообщает минздрав региона.

Четырехлетний мальчик проглотил игрушку длиной около пяти сантиметров, после чего у него заболел живот и родители обратились в больницу.

Чтобы извлечь предмет, вместо хирургической операции ребенку выполнили фиброколоноскопию.

«При помощи специальной петли мы произвели захват инородного тела и извлекли его из кишечника», – поделился проводивший процедуру врач.

На всю процедуру у медиков ушло около 40 минут. После этого ребенок еще день оставался в больнице под присмотром специалистов. На данный момент его жизни ничего не угрожает, его уже выписали.

До этого в Москве помогли мальчику, который семь лет испытывал проблемы с дыханием. У 12-летнего ребенка часто диагностировали гаймориты, специалисты замечали зловонный запах из носа. Позже выяснилось, что причиной стал силиконовый амбушюр от наушников.

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