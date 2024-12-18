Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок попал в больницу во Владимире, проглотив алюминиевый кинжал

Во Владимире врачи достали из кишечника ребенка игрушечный кинжал

close
Минздрав Владимирской области/VK

Врачи Владимира спасли ребенка, у которого в кишечнике застрял алюминиевый игрушечный кинжал. Об этом сообщает минздрав региона.

Четырехлетний мальчик проглотил игрушку длиной около пяти сантиметров, после чего у него заболел живот и родители обратились в больницу.

Чтобы извлечь предмет, вместо хирургической операции ребенку выполнили фиброколоноскопию.

«При помощи специальной петли мы произвели захват инородного тела и извлекли его из кишечника», – поделился проводивший процедуру врач.

На всю процедуру у медиков ушло около 40 минут. После этого ребенок еще день оставался в больнице под присмотром специалистов. На данный момент его жизни ничего не угрожает, его уже выписали.

До этого в Москве помогли мальчику, который семь лет испытывал проблемы с дыханием. У 12-летнего ребенка часто диагностировали гаймориты, специалисты замечали зловонный запах из носа. Позже выяснилось, что причиной стал силиконовый амбушюр от наушников.

Ранее в Туле подросток наглотался магнитных шариков и попал в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами