В Узбекистане продолжились чистки в силовых и государственных структурах

В силовых и государственных структурах Узбекистана продолжились чистки, связанные с делом о покушении на бывшего пресс-секретаря президента страны Комила Алламжонова.

На фоне расследования в силовых структурах начались масштабные кадровые перестановки. Кроме того, из структур были уволены несколько высокопоставленных сотрудников.

Так, председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Абдусалом Азизов был уволен со своего поста. Это кадровое решение подтвердил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. По его словам, это не является назначением на новую должность.

«Абдусалом Абдумавланович Азизов освобожден от должности председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан и переведен в распоряжение секретариата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан», — приводит его слова Kun.uz.

Как отмечает источник издания, одна из причин отставки Азизов связана с покушением на Алламжонова.

Кроме того, от должностей также были отстранены начальник Службы уголовного розыска Оперативно-розыскного департамента МВД Ахроржон Атхамов, первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев и начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Тимур Собиров. Их отставки также связаны с попыткой покушения на Алламжонова, сообщает Kun.uz.

В ходе расследования этого покушения стало известно об увольнении еще двух должностных лиц — были уволены начальник управления внутренней безопасности Службы государственной безопасности Алижон Ашуров и его брат, помощник премьер-министра Сарвар Ашуров. Как сообщает Kun.uz, их увольнение связано с препятствованием расследованию покушения на Алламжанова.

Генеральная прокуратура Узбекистана также впервые назвала имя Алламжонова после ухода Азизова. В ведомстве сообщили, что следственные действия по делу о покушении продолжаются. В ходе расследования установлены 7 человек, причастных к покушению. Отмечается, что 5 из них заключили под стражу, а двое были объявлены в розыск.

Так, местонахождение разыскиваемого обвиняемого К.С., скрывавшегося на территории Республики Казахстан, было установлено. При этом обвиняемый Жавлон Юнусов, находившийся в розыске, был задержан в Республике Корея и экстрадирован в Узбекистан.