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Глава Северной Осетии пообещал помочь с ремонтом ТЦ во Владикавказе после атаки дрона

Меняйло пообещал помочь восстановить ТЦ во Владикавказе после атаки дрона
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МЧС России

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram-канале, что поможет собственнику с восстановлением торгового центра «Алания Молл» после попадания дрона.

По его словам, здание торгового центра застраховано, а республика со своей стороны окажет содействие в получении страховых выплат в ближайшее время.

Он отметил, что первые три этажа, которые после взрыва и пожара незначительно пострадали, могут восстановить за две недели. А четвертый этаж здания пока будет закрыт — на него пришелся основной удар, поэтому на восстановление уйдет больше времени.

Утром 25 декабря в торговом центре произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, охватив крышу и третий этаж комплекса. Как заявили в управлении Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия — Алания, предварительной причиной возгорания в торговом центре стал взрыв газовоздушной смеси. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отмечал, что возгорание произошло в торговом центре «Алания Молл» до его открытия, взрыв раздался внутри здания.

Ранее в МЧС рассказали, что происходило в ТЦ «Алания Молл» во время взрыва.

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