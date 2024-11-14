Гадания на картах Таро могут подорожать из-за нового законопроекта

Запрет на «гадания за деньги» может привести к обратному эффекту. Спрос на тарологов и гадалок вырастет, возможен их переток в психологи и коучи. Кроме того, их услуги подорожают, допустил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по деловой эзотерике, руководитель Таро-клуба Александр Гулый, комментируя новый законопроект об ограничениях для тарологов.

«Если консультировать станет сложно, небезопасно, невыгодно, рынок сделает рывок в сторону обучения. Возникнет большое количество тренингов, обучающих программ по интеграции Таро в различные специализации. Сегодня всех возмущает, что мнение таролога учитывается при приеме кандидата на работу, завтра на работу возьмут специалиста, который помимо прочего, умеет еще работать с Таро. Законопроект создает хайп вокруг темы Таро, а с другой стороны распугивает тарологов-любителей, которые только начинают строить частную практику. Они уйдут в психологи и коучи, а цены на их услуги вырастут», — спрогнозировал эксперт.

Он пояснил, что такие психологи и коучи станут называть Таро «метафорическими ассоциативными картами», работать с ними по «проективным методикам», без прогнозов. В результате к тарологам будет больше интереса, а платных тарологов станет меньше, что закономерно приведет к повышению стоимости услуг, уверен Гулый.

Он допустил, что даже если будет введен полный запрет «гаданий за деньги», а не только рекламы, сама потребность в консультанте с картами у деловых клиентов никуда не уйдет — начнется поиск законных форм сотрудничества, учитывающих юридические риски. По данным опроса «Битрикс24», 14% предпринимателей обращались к тарологам и 92% из них удовлетворены результатами, напомнил Гулый.

Он также не исключил, что власти способны сделать рынок Таро подконтрольным, прозрачным, регламентировать услуги, если войдут в диалог с Таро-комьюнити.

12 ноября в Госдуме призвали запретить раскладывать Таро за деньги. Автор соответствующего законопроекта депутат Андрей Свинцов заявил, что тарологи, зарабатывающие на гаданиях — это мошенники. Проект подразумевает полный запрет рекламы услуг тарологов. Свинцов считает, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям. Предлагается блокировать все ресурсы, где публикуют предложения разложить таро на платной основе.

Ранее сообщалось, что 23% россиян верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и ретроградный Меркурий. С последним они связывают неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами.