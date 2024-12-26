Авиаэксперт объяснил, почему корпус упавшего Embraer 190 «нашпигован шариками»

Странные отметины в виде отверстий на корпусе упавшего в Казахстане самолета Embraer 190 могли появиться только от поражающих элементов ракеты, взорвавшейся примерно в 10 метрах от него, убежден авиаэксперт Виктор Прядка. Судя по фото, «шарики» входили перпендикулярно корпусу самолета, заявил он в беседе с 360.ru.

«Как раз такой разлет осколков будет от поражающих элементов, шариков. Глядя на картинку видно, что они там буквально через 10 сантиметров, весь самолет нашпигован этими шариками», — заявил специалист.

По его мнению, причиной могли быть ракета или БПЛА. После происшествия самолет начал раскачиваться в разные стороны, что говорит о нарушении системы управления и попытках пилота дотянуть до ближайшего аэропорта, добавил Прядка. В любом случае, точные причины катастрофы и природу отверстий в борту выяснит специальная комиссия, заключил он.

Напомним, накануне в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлены странные отметины на хвосте разбившегося в Казахстане самолета. Похоже на отверстия, оставленные после обстрела или взрыва с поражающими элементами. Однако подчеркивается, что они могли образоваться и в результате удара лайнера о землю.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставит из Казахстана девять россиян.