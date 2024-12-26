После некачественного ремонта плиты в Петербурге произошел взрыв

78.ru: в Петербурге после некачественного ремонта взорвалась плита

В Петербурге газовая плита взорвалась после того, как ее некачественно отремонтировали. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в Красногвардейском районе. Мужчина вызвал мастера, чтобы тот починил неисправную газовую плиту. Специалист выполнил ремонт, однако через два часа бытовая техника взорвалась именно в том месте, где проводились работы.

В результате происшествия никто не пострадал. Помещение, в котором стояла плита, получило небольшие повреждения.

Отмечается, что газовая служба отказывается брать на себя ответственность за произошедший взрыв. Хозяин плиты заявил о намерении обратиться в полицию для фиксации инцидента, передает 78.ru.

Ранее взрыв в ТЦ во Владикавказе попал на камеры видеонаблюдения.