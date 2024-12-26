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Россиянам рассказали, как защититься от телефонных мошенников

Специалист Вехов: антиспам-программы защитят от телефонных мошенников
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Depositphotos

Для защиты от телефонных мошенников важно помнить о том, что сотрудники банков, ФСБ, социальных фондов и других организаций и ведомств не звонят россиянам самостоятельно по телефону или через мессенджеры. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

При получении такого звонка он советует сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по официальному номеру учреждения. Аналогичного правила он советует придерживаться при общении с друзьями и знакомыми, которые просят перевести деньги на их счет.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов также посоветовал скачать на смартфон специальные антиспам-программы и активировать функцию переадресации звонков.

«Таким образом, сначала вы будете принимать все звонки самостоятельно, а дальше, по нажатию клавиши, либо переводить вызов на своего родственника, либо прекращать его», — сказал Вехов.

Директор по продукту FABULA AI Родион Кадымов до этого рассказал «Газете.Ru», что в России мошенники под Новый год используют передовые технологии нейросетей. Благодаря нейросетям мошенники создают убедительные видеоизображения человека, а затем отправляют этот созданный образ его друзьям или родственникам через мессенджеры и социальные сети.

Ранее россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества.

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