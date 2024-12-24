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Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества

Специалист Вехов: мошенники предлагают купить дешевые товары перед Новым годом
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Shutterstock

Одной из самых распространенных схем телефонного мошенничества в России являются звонки якобы представителей госучреждений, например МФЦ, «Почты России», полиции, ФСБ и не только. Об этом «Москве 24» рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Шарамок.

По его словам, в этом случае под разными предлогами аферисты просят продиктовать СМС-код активации для того, чтобы взломать аккаунт на «Госуслугах». Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов, в свою очередь, отметил, что мошенники часто предлагают приобрести дешевые товары в преддверии Нового года под предлогом будущего предпраздничного повышения цен на них.

«Человеку поступает СМС-сообщение или звонок от оператора несуществующей торговой сети или социальной организации. Его убеждают купить красную икру или что-то еще, что пригодится на новогоднем столе, до того как магазин повысит на них цены. Конечно, потом, после предварительной оплаты, представитель пропадает», — предупредил он.

Специалист отметил, что мошенники могут также организовывать call-центры, работающие под видом криптобирж, и уговаривать жертв вкладываться в криптовалюту.

Директор по продукту FABULA AI Родион Кадымов до этого рассказал «Газете.Ru», что в России мошенники под Новый год используют передовые технологии нейросетей. Благодаря нейросетям мошенники создают убедительные видеоизображения человека, а затем отправляют этот созданный образ его друзьям или родственникам через мессенджеры и социальные сети.

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