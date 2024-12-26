Врач назвала главные новогодние ошибки россиян

К главным новогодним ошибкам можно отнести привычку садиться за стол голодным и не пить воду во время праздничного ужина. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, отказ от завтрака и обеда в предновогодний день может грозить перееданием за праздничным столом.

«Когда человек голодный, сытость он почувствует намного позже того, как переест. Большое количество съеденной пищи чревато набором веса и проблемами с желудочно-кишечным трактом», — отметила Мухина.

За праздничным столом она советует съедать порцию размером 600–800 г, чтобы не переесть. Помимо этого, врач рекомендует пить воду, чтобы избежать дегидратации, уменьшить чувство голода и интоксикацию.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого говорила, что в новогодние праздники важно правильно сочетать продукты, чтобы не нанести вред организму. Так, прежде всего она советует есть больше фруктов и овощей во время праздников, причем фрукты — отдельно от других блюд.

Ранее врач назвала самые распространенные «новогодние» проблемы со здоровьем.