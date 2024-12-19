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Пенсионерка потеряла ногу после царапины от уличной кошки

Daily Star: в Британии женщине ампутировали ногу после того, как ее поцарапала кошка

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В Англии пенсионерка потеряла ногу после того, как ее поцарапала уличная кошка, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 79-летняя Фрэн Оборски была дома, когда ее поцарапала бродячая кошка по кличке Джаффа, которую она кормила на протяжении более десяти лет. Британка не стала обращать внимания на рану, пока через три недели не заметила, что она не заживает .

Ситуация ухудшилась после использования лейкопластырей по рекомендации медсестры перед поездкой в Польшу. Это привело к образованию глубоких язв.

После консультации с врачом, которому она рассказала об ухудшении состояния, Фрэн узнала о необходимости ампутации. Сейчас женщина планирует изготовление протеза и намерена вернуться к активной жизни. Она также предупредила всех, кто страдает диабетом, о важности немедленного обращения за медицинской помощью при получении подобных травм.

«Если у вас глубокая царапина, вам нужно немедленно обратиться за помощью. Я сделала это слишком поздно», — заключила британка.

Ранее в США мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе.

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