Стало известно, какие дорожные изменения произошли в Москве в 2024-м

В 2024 году в Москве обустроили порядка 400 новых пешеходных переходов. Об этом «Москве 24» рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в схемы организации дорожного движения за этот период внесли более 1 тыс. изменений. Так, например, на Садовом кольце специалисты обустроили шесть разворотов, чтобы сократить время в пути для водителей. Кроме того, в городе было заменено около 400 светофоров.

Для общественного транспорта с начала года запустили около 30 км специальных полос, чтобы повысить эффективность его работы и снизить количество аварий с участием электробусов, автобусов и такси.

«Эту программу будем продолжать, сейчас в Москве уже почти 500 км выделенных полос, по этому показателю мы номер один в России, и, конечно, это позволило эффективнее работать наземному городскому транспорту», — заключил Ликсутов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин до этого говорил, что ключевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» — строительство и реконструкция дорог — перевыполнены. В результате получилось дополнительно отремонтировать 25 тысяч километров российских дорог, подчеркнул он.

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