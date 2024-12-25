В России перевыполнили план по строительству автотрасс

«Известия»: в России перевыполнили план по строительству и реконструкции дорог

Ключевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» — строительство и реконструкция дорог — перевыполнены. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе оперативного совещания, пишут «Известия».

«При плановом показателе 50% региональных дорог в нормативе мы выполнили 54,8%», — отметил он.

В результате получилось дополнительно отремонтировать 25 тысяч километров дорог, подчеркнул Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства РФ обратил внимание на то, что дорожную сеть в 105 крупнейших городских агломерациях привели в нормативное состояние — это 98 тысяч километров дорог.

Кроме того, удалось добиться снижения на 20% аварийности на дорогах, несмотря на увеличение уровня автомобилизации на 9% и высокую интенсивность движения на федеральных трассах, добавил он.

На прошлой неделе кабмин выделил на дорожную отрасль дополнительно 46 млрд рублей, что позволит привести в порядок около 418 километров автотрасс.

22 декабря глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним. По его словам, средства с платных дорог будут идти на поддержание существующих трасс и создание новых. Старовойт добавил, что платные дороги еще не окупили себя, чтобы сделать их бесплатными.

Ранее дороги в России предложили назвать в честь создателей «Орешника» и героев СВО.