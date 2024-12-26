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Россияне ответили, как они относятся к большой разнице в возрасте в паре

«КП»: большинство россиян не одобряют большую разницу в возрасте в паре
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян не понимают и не одобряют пары с большой разницей в возрасте, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

35% опрошенных считают, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной не должна превышать пяти лет. По их мнению, в этом случае у них будет больше общих интересов и понимания. Еще 25% назвали допустимой разницу в возрасте до 10 лет.

«Мой муж младше меня на 10 лет, и у нас прекрасные отношения. Но вот больше разницу мне представить сложно», — поделилась респондентка.

9% считают нормой разницу в 15 лет, но не больше. При этом 29% опрошенных россиян ответили, что для них важен не возраст, а то, чтобы люди подходили друг другу и были счастливы вместе. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Психолог, невролог Эрстея Дейс до этого говорила, что разницу в возрасте партнеров романтических пар можно считать нормальной, если она находится в пределах трех-восьми лет. Разница в 12 лет еще считается допустимой, а вот если этот показатель приближается к 20 годам – это уже критично, подчеркнула она.

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