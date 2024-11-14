Психолог назвала нормальную и «критичную» разницу в возрасте партнеров

Разницу в возрасте партнеров романтических пар можно считать нормальной, если она находится в пределах трех-восьми лет. Разница в 12 лет еще считается допустимой, а вот если этот показатель приближается к 20 годам – это уже критично, рассказала психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.

Отношения делятся на три основных этапа: на первом этапе мужчина и женщина познают, что такое любовь, на втором – рожают и воспитывают детей, и на третьем отношения выходят на новый уровень, рассказала специалист. По ее словам, на последнем этапе отношений людям уже хочется, чтобы в отношениях были осмысленность, осознанность, совместные интересы.

Американские исследователи отмечают, что на сегодня порядка 75% романтических партнеров имеют разницу в возрасте. Она обычно не мешает пройти все этапы отношений, но только если не выходит за рамки и не приближается к 20 годам.

«Мне кажется, разница в 20 лет – это критично, три-восемь лет – это норма, даже 12 лет – это норма. Если разница приближается к 20 годам, то там явно проявляется материнский инстинкт и забота отца, такие модели поведения», — объяснила психолог.

Напомним, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сообщила, что за последние пять лет в России количество пар, в которых мужчина значительно младше женщины, выросло в два-три раза. Причем речь идет о разнице в 10-15 лет.

Ранее жена Ширвиндта рассказала о сложностях в браке из-за 32-летней разницы.