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Психолог назвала нормальную и «критичную» разницу в возрасте партнеров

Психолог Дейс: разница в возрасте партнеров ближе к 20 годам – это критично

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Shutterstock/Africa Studio

Разницу в возрасте партнеров романтических пар можно считать нормальной, если она находится в пределах трех-восьми лет. Разница в 12 лет еще считается допустимой, а вот если этот показатель приближается к 20 годам – это уже критично, рассказала психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН.

Отношения делятся на три основных этапа: на первом этапе мужчина и женщина познают, что такое любовь, на втором – рожают и воспитывают детей, и на третьем отношения выходят на новый уровень, рассказала специалист. По ее словам, на последнем этапе отношений людям уже хочется, чтобы в отношениях были осмысленность, осознанность, совместные интересы.

Американские исследователи отмечают, что на сегодня порядка 75% романтических партнеров имеют разницу в возрасте. Она обычно не мешает пройти все этапы отношений, но только если не выходит за рамки и не приближается к 20 годам.

«Мне кажется, разница в 20 лет – это критично, три-восемь лет – это норма, даже 12 лет – это норма. Если разница приближается к 20 годам, то там явно проявляется материнский инстинкт и забота отца, такие модели поведения», — объяснила психолог.

Напомним, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сообщила, что за последние пять лет в России количество пар, в которых мужчина значительно младше женщины, выросло в два-три раза. Причем речь идет о разнице в 10-15 лет.

Ранее жена Ширвиндта рассказала о сложностях в браке из-за 32-летней разницы.

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