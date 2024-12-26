В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Федоров: объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что несколько населенных пунктов региона подверглись ударам.

По словам Федорова, поступила информация о разрушении ряда объектов инфраструктуры. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

25 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране объекты критической инфраструктуры получили повреждения на фоне ракетной атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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